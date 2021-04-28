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Geri Gündem Kırıkkale'de feci kaza! Yol kenarındaki ağaca çarptı, acı haber geldi
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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de feci kaza! Yol kenarındaki ağaca çarptı, acı haber geldi

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Kırıkkale'de feci kaza! Yol kenarındaki ağaca çarptı, acı haber geldi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. (41) ile 5 aylık kızı Hiranur yaralandı, eşi Nahide Ö. (37) hayatını kaybetti.

Kaza, 07.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık kızı Hiranur yaralanırken, eşi Nahide Ö. araç içinde sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan Nahide Ö.'nün hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızı, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Nahide Ö.'nün cenazesi de araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkalede feci kaza Yol kenarındaki ağaca çarptı, acı haber geldi

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