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Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

#DEAŞ#Kırıkkale#Operasyon
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale’de, DEAŞ silahlı terör örgütünün Suriye ve Irak’taki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına Suriye ve Irak’ta faaliyetlere katıldığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik, jandarma ekipleri tarafından 23 Aralık’ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#DEAŞ#Kırıkkale#Operasyon

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