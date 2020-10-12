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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Kırıkkale’de camiler dezenfekte ediliyor

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Kırıkkale’de camiler dezenfekte ediliyor
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KIRIKKALE Belediyesi’ne bağlı ekipler, koronavirüs ile mücadele kapsamında kent genelindeki cami ve Kur’an kurslarında dezenfeksiyon çalışmasına devam ediyor.

Kırıkkale’de koronavirüs ile mücadele kapsamında cami ve Kur'an kurslarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam sürüyor. Kırıkkale Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehir genelindeki 177 cami ve Kur'an kursunda yürüttükleri dezenfeksiyon çalışmaları ile vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şekilde yerine getirmelerini sağlanıyor.

Kırıkkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. Şehir genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz denildi.

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