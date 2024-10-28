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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki bacağından vurdu, ‘yanlışlıkla oldu’ dedi

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#Kırıkkale#Silahlı Saldırı #Kadına Şiddet
Kırıkkalede boşanma aşamasındaki eşini iki bacağından vurdu, ‘yanlışlıkla oldu’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:20

Kırıkkale'de 22 yaşındaki Kader D., boşanma aşamasındaki eşi Burak D. (27) tarafından tabanca ile iki bacağından vuruldu. Olay sonrası kaçan Burak D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu öne süren Burak D. tutuklandı.

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Olay, 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kader D. ve boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Burak D., tabanca ile Kader D.'ye ateş ederek kaçtı. Kader D., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kader D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Burak D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu öne süren Burak D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kırıkkale#Silahlı Saldırı #Kadına Şiddet

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