Kırıkkale'de ağaca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Kaza, Kayseri- Ankara yolu üzerindeki Keskin girişinde meydana geldi. Kırıkkale'den Keskin'e yolcu taşıyan Hıdır Kaymaz yönetimindeki 71 K 991 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Hıdır Kaymaz ile minibüste bulunan Hüseyin D., Mehmet D., Şerafettin B., Duran U., Niyazi E. ve Şuayip K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Kırıkkale yönü, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.