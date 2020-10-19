MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
GeriGündem Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KIRIKKALE (AA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.
İstanbul'dan Kırıkkale'ye yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu sahte paraların hayvan pazarlarında kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.Ö. ve F.E.Ç'nin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 100 liralık banknotlar halinde 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle