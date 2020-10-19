Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kırıkkale'ye yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu sahte paraların hayvan pazarlarında kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.Ö. ve F.E.Ç'nin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 100 liralık banknotlar halinde 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.