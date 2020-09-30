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KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Kırıkkale’de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak’ta bulundu

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Kırıkkale’de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak’ta bulundu
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KIRIKKALE’de 4 gündür kendisinden haber alınamayan M.Ü., Kızılırmak’ta ölü bulundu.

Kırıkkale’de psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ü.’den haber alamayan yakınları 4 gün önce polise kayıp ihbarında bulundu. M.Ü.’nün son olarak Yahşihan ilçesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesi yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Ü.’nün cesedi, Kızılırmak Nehri’nde bulundu. Kırıkkale Belediyesi dalgıç ekiplerince nehirden çıkartılan M.Ü.’nün cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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