Kırıkkale'de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Kente bandrolsüz veya bandrolü sahte makaron ve tütün getirileceği bilgisi üzerine B.B.'nin kullandığı araç durduruldu. Polisin panelvan minibüste yaptığı aramada 100 koli halinde 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B. hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.