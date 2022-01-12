Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına soruşturma

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede İsmail Kartal sahaya indi İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...Fenerbahçe'de İsmail Kartal sahaya indi! İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...#Fenerbahçe
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek#TBMM
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Afrika Kupasında skandal kararlar Maçı erken bitirdi, ortalık karıştıAfrika Kupası'nda skandal kararlar! Maçı erken bitirdi, ortalık karıştı#Afrika Kupası
Şehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit ettiŞehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit etti#İETT
Terim Don Kişot olmak istedi, işletme körlüğü var"Terim 'Don Kişot' olmak istedi, işletme körlüğü var"
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
Sert açıklama: Kriz Rusyanın başının altından çıktı Ukraynaya saldırırlarsa...Sert açıklama: Kriz Rusya'nın başının altından çıktı! Ukrayna'ya saldırırlarsa...#RUSYA
300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek300 bin işçi açığı var! Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek#Almanya
İngilterede bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılarİngiltere'de bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılar! #Soğan
Son rakamlar açıklandı ABDde enflasyon 40 yılın zirvesindeSon rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde#ABD
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına soruşturma

#Kırıkkale Üniversitesi#Taciz#CHP
Kırıkkale Üniversitesinde taciz iddiasına soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö. hakkında, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö.’nün sosyal medyada öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Öğrencilerin H.Ö.'nün attığı mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlattı. Öğretim görevlisi H.Ö.'nün, 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını söylediği belirtildi.

CHP'Lİ ÖNAL: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, yazılı açıklamasında söz konusu olayın herkesi rahatsız ettiğini belirterek, "Yaklaşık 30 yılı aşkın geçmişi, 35 bin öğrencisi ve yüzlerce öğretim üyesiyle şehrimizin göz bebeği olan üniversitemizin akademik kariyer, bilimsel tez ve makalelerle anılması gerekirken böylesine elim bir olayla anılması şehrimiz açısından da büyük talihsizliktir. Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir. Bununla birlikte, üniversitemizde görev yapan ve unvanı eğitimci olan bir kişinin öğrencilerimize bu denli ahlaktan uzak bir davranışta bulunduğu iddiası hukuk önünde de araştırılmalıdır. Memleketinden çıkıp Kırıkkale’mizde eğitim görmeye gelen yavrularımızı rahatsız eden bu çirkin olay ile ilgili soruşturulma başlatıldığı kamuoyuna yansımış olsa da olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale Üniversitesi#Taciz#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri