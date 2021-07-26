Kırıkkale Üniversitesi 132 personel alımı yapacak! İşte detaylar

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanının başvuru süresi duyuruldu. Kırıkkale Üniversitesi 132 personel alımı Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.

2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.

7- Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacak.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)

3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6- Fotoğraf

7- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

8- İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

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