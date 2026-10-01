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Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 3 belediye çalışanı gözaltına alındı

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#Kırıkkale Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 3 belediye çalışanı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:59

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Y.K'nin şikayeti üzerine, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan memur R.Z. hakkında "rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 3 belediye çalışanı gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu tespit edildi.

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Y.K'nin yanı sıra müteahhitler E.A, F.F. ve F.B'nin de ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüpheli R.Z'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, imar bölümünde tekniker olarak çalışan memur G.Ç'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.

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Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 3 belediye çalışanı gözaltına alındı

Banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z, G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Polis, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde arama yapıyor.

Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 3 belediye çalışanı gözaltına alındı

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#Kırıkkale Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

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