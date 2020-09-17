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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 22:05 | Son Güncelleme:

Kırıkhan’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Kırıkhan’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde TIR, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Kırıkhan-Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 06 BFK 459 plakalı TIR ile 31 T 5712 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Hafif ticari araçtaki Mahmut Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, araçlardan yaralı olarak çıkarılan 5 kişi ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol kontrollü olarak yeniden açıldı.

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