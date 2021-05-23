Kırık telefonla dünya birincisi

ABD’de düzenlenen ve 75 ülkeden bin 800’den fazla lise öğrencisinin katıldığı International Science and Engineering Fairce’de (Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) Malatya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Feridun Balaban’ın hazırladığı proje, Uluslararası Optik ve Fotonik Topluluğu (SPIE) özel ödül kategorisinde dünya birincisi oldu. Ev hanımı bir anne ile kayısı çiftçisi bir babanın oğlu olan 2003 doğumlu Feridun, yüzde 100 burslu olarak okuduğu özel lisede 12’nci sınıf öğrencisi. Asıl amacı küresel ısınmaya çözüm bulmak olan Balaban, dünya birincisi olduğu projesini Hürriyet’e anlattı:

KÜRESEL ISINMAYA ÇARE

“Güneş enerjisinden daha çok faydalanmak istedim. Ve yeni bir panel ortaya çıkardım. Hem var olandan hem de benim yaptığım panelden 1 metrekare alırsak benim çalışmanın daha çok enerji ürettiğini görebilirsiniz. 60 yıllık çalışmalarla yüzde 5 arttırılan verimliliği 1 yılda yüzde 3 arttırdım. Projeyle ilk önce TÜBİTAK’da birincilik elde ettik. Bir yıl içinde de projeyi geliştirip ISEF’e katıldık.” Proje Danışmanı kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler de şunları söyledi: “Ekonomik güçlükler içinde bu projeyi hayata geçirdiğini biliyorum. Telefonu eskiydi. Kırık ekranlı telefonundan makaleler okuyordu. Laboratuvar yok, bilgisayar yok diye bahane yaratmadı ve başardı.”

75 ÜLKEDEN 1800 ADAY YARIŞIYOR

UlusIararası Bilim ve Mühendislik Fuarı ISEF, her yıl 75’den fazla ülkeden yaklaşık bin 800 öğrencinin 22 kategoride yarıştığı dünyanın en büyük ortaöğretim düzeyi proje yarışması olarak biliniyor. Derece alanlara toplam 5 milyon dolar ödül dağıtılıyor.

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