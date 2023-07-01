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Kırık Minare’yi koruyamadık

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#Diyarbakır#Kırık Minare#Silvan
Kırık Minare’yi koruyamadık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde kitabesinden 1199-1244 tarihlerinde Eyyubiler döneminde inşa edildiği tespit edilen Eyyubiler Camisi’nden geriye 5 kattan oluşan, daha önce bir kısmı yıkıldığı için ‘Kırık Minare’ olarak adlandırılan minare kaldı.

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Kare şeklinde inşa edilen ve 35 metre yüksekliğindeki minarenin dört cephesinde süslü işlemeler ve yazıtlar bulunuyor. Şerefenin olmadığı minarenin en üst kısmında ise dört yöne açılan ve şerefe görevi gören pencereler yer alıyor.

Kırık Minare’yi koruyamadık

‘BAKIM YOK’

Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yapıdan, son zamanlarda taş parçaları düşmeye başladı. Düşen taş parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Mescit Mahallesi Muhtarı Şaban Paslı, “Günümüze kadar ayakta kalan bu tarihi minareyi koruyamadık. Ne çevre düzenlemesi ne de bakım yapılıyor” dedi.

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#Diyarbakır#Kırık Minare#Silvan

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