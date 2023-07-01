Kırık Minare’yi koruyamadık

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Kare şeklinde inşa edilen ve 35 metre yüksekliğindeki minarenin dört cephesinde süslü işlemeler ve yazıtlar bulunuyor. Şerefenin olmadığı minarenin en üst kısmında ise dört yöne açılan ve şerefe görevi gören pencereler yer alıyor.

‘BAKIM YOK’

Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yapıdan, son zamanlarda taş parçaları düşmeye başladı. Düşen taş parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Mescit Mahallesi Muhtarı Şaban Paslı, “Günümüze kadar ayakta kalan bu tarihi minareyi koruyamadık. Ne çevre düzenlemesi ne de bakım yapılıyor” dedi.