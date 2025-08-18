Kırık kabuğa ‘ahşap’ tedavisi

Haberin Devamı

Fethiye’de faaliyet gösteren Doğa Dostu Derneği’nin başkanı Gökçen Gökmen Bayram, kabuğu üst kısmından kırılmış halde bir kaplumbağa bulunca dernek gönüllüsü Pınar Urav ile veterinere götürdü. Veterinerde, kırığın hayvanın organlarına zarar vermediği ancak ilerleyen zamanda kırıktan girecek su ve yabancı cisimlerin kaplumbağanın ölümüne yol açabileceği belirlendi. Veteriner tavsiyesi üzerine Urav, ahşap oyma ustası Kadir Güven ile görüştü. Güven, ahşap mobilya kaplamalarında kullandığı doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile kaplumbağanın kırılan kabuğunu onardı. Urav’ın teslim aldığı hayvan bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına salınacak. Kadir Güven, uyguladığı tedaviyi şöyle anlattı: “İlk olarak hayvandaki kırığın kalıbını aldım ve bu kalıba göre epoksiyi dışarıda döktük. Kalıbı kuruduktan sonra hayvanın kabuğuna yapıştırdım. Daha sonra zımparaladık ve orijinal haline getirdik, ardından bitkisel silikonla yapıştırdık. Son olarak da su almaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için epoksi ile tamamen kapladık.”

Güven, daha önce de kabuğu kırılan kaplumbağalara yardım ettiğini, bu işlemin dördüncü olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı