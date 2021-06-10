Kırgızistan’la yakın işbirliği imzaları

Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkiler, ticaret, ekonomi gibi alanlarda işbirliği mesajları verildi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Aldığımız kararlar ve imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın zeminini güçlendirdik. Stratejik ortağımız Kırgız Cumhuriyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını yaptık.

FETÖ HER İKİ ÜLKEYE DE TEHDİT

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede bölgesel işbirliği konularına kadar gündemdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ’nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Yaşanan hadiseler FETÖ’nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u resmi törenle karşıladı. Yağmur altında gerçekleşen törende Erdoğan şemsiye tutarak konuk Caparov’un ıslanmasını önlemeye çalıştı. Yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle tören alanına serilen halıların uçuşması görevlilere zor anlar yaşattı.

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