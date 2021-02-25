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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu

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Kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu
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Antalya'da boş arazideki kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu. Yanında enjektör bulunan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan kireç kuyusu içinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerine yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında enjektör bulunan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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