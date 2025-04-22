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Kırbaçlı kafesli partiye beraat

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#Kırbaç#Kafes#Parti
Kırbaçlı kafesli partiye beraat
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

İstanbul’da, geçen yılbaşı için KinkyTurkey.com isimli internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşılarak parti için bilet satışı yapılmıştı. 28 Aralık 2024’te akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda 23’ü müşteri, 2’si partiyi düzenleyen organizatör olmak üzere 25 kişi gözaltına alınmıştı. 23 müşteri serbest bırakılırken emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen ve partinin organizatörleri oldukları öne sürülen 4 suç kaydı olan Tolga T. ve 2 suç kaydı olan Laden S. tutuklanmıştı.

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Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga T. ve Laden S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “hayasızca hareketlerde bulunma” ve “şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlarından 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Dün Anadolu 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tolga T. ve Laden S. ile avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, Tolga T. ve Laden S.’nin üzerlerine yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Operasyonda ele geçirilen kırbaç, tasma, kafes, maske, bel kemeri, bağlama zinciri gibi cinsel fantezi ürünlerinin de suç teşkil etmediği gerekçesiyle iadesine hükmetti.

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#Kırbaç#Kafes#Parti

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