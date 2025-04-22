Kırbaçlı kafesli partiye beraat

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Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga T. ve Laden S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “hayasızca hareketlerde bulunma” ve “şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlarından 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Dün Anadolu 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tolga T. ve Laden S. ile avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, Tolga T. ve Laden S.’nin üzerlerine yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Operasyonda ele geçirilen kırbaç, tasma, kafes, maske, bel kemeri, bağlama zinciri gibi cinsel fantezi ürünlerinin de suç teşkil etmediği gerekçesiyle iadesine hükmetti.