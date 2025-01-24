Kırbaçlı kafesli partiye 11 yıl istendi

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Kadıköy’deki adrese 28 Aralık 2024’te akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 23’ü müşteri 2’si partiyi düzenleyen organizatör olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 2 kırbaç, bel korsesi, sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, kafes, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 4 maske, 5 bağlama halatı, BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, oyun çarkı, 2 vücut aksesuarı ve tasma gibi cinsel fantezi ürünleri ele geçirildi. 23 müşteri serbest bırakılırken partinin organizatörleri oldukları öne sürülen 4 suç kaydı olan Tolga Tezel (34) ve 2 suç kaydı olan Laden Soysal (30), ‘şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak’ suçundan tutuklandı.

‘TEŞHİRCİLİK YAPIP GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR’

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İddianamede şüphelilerin, partilerde alenen cinsel ilişkide bulunularak teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydederek herkes tarafından kolayca ulaşılacak şekilde internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları öne sürüldü. Laden Soysal ve Tolga Tezel’in, ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ ve ‘şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak’ suçlarından 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.