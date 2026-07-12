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Kiraz faciasında can kaybı ikiye yükseldi

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#Kastamonu#Tosya#Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kiraz faciasında can kaybı ikiye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 20:51

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

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#Kastamonu#Tosya#Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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