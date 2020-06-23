Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, dün akşam saatlerinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salim Aksu’nun cenazesi bugün toprağa verilecek.