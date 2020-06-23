MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü
GeriGündem Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü
Abone Olgoogle-news

ERZİNCAN’ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde, Salim Aksu (62) kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, dün akşam saatlerinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salim Aksu’nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle