Kiraz topladığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ömer Akdoğan, ağaca çıkarak kiraz toplamaya başladı. İddiaya göre bu sırada, dengesini kaybeden Akdoğan, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Akdoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.