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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Kiraz topladığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

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Kiraz topladığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kiraz ağacından düşen Ömer Akdoğan (74) ağır yaralandı.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ömer Akdoğan, ağaca çıkarak kiraz toplamaya başladı. İddiaya göre bu sırada, dengesini kaybeden Akdoğan, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Akdoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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