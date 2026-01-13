×
Kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldı, girdiği otomobilde yanarak öldü

#Yangın#Otomobil#Kağıthane
Kağıthane’de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kağıthane'de sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için 3 ay önce tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN İHBARINA GİTTİLER CENAZESİNİ BULDULAR

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Durum polis ekiplerine bildirildi.

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı.

EVDEN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE ÇIKARILMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.Ertürk’ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’ın Zara köyünde toprağa verildi.Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Yangın#Otomobil#Kağıthane

