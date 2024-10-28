Kiranızı 20 TL bile olsa eksik ödemeyin

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Javid Salamov isimli kişi de söz konusu evi inceledikten sonra kiralamaya karar verdi. Taraflar, 1 Mart 2020 ile 1 Mart 2021 arasındaki kira bedeli aylık 1000 TL olması konusunda anlaşarak sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmede “Gelecek her bir dönem kira bedeli ÜFE (Üretici fiyat endeksi) oranında artırılarak ödenecektir” hükmü yer aldı. Yasal oranlarla yapılan zamlarla dördüncü uzama döneminde aylık kira bedeli 2 bin 220 TL oldu.

İCRA İŞLEMİ BAŞLATTI

Ancak ev sahibi Deliömeroğlu, geçen temmuz ayında, kiracısının aylık kira bedelini 20 TL eksik yatırdığını fark etti. Ev sahibi avukatı Emre Güneş aracılığıyla, 20 TL için icra işlemi başlatarak söz konusu parayı talep etti. Kiracı ise söz konusu parayı yatırmayarak, icra işlemine itiraz etti kirasını tam yatırdığını, ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu. İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12. İcra Hukuk Dairesi’ne “itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi” talebiyle dava açtı. Açılan davanın ilk ve aynı zamanda karar duruşması 25 Ekim tarihinde görüldü. Savunmaların ardından mahkeme, “kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL’nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine” hükmetti.