Kiralık ‘saldırganlar’

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İSTANBUL Pendik’te 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Handan Ünlü (33) ve ambulans şoförü Birol Ülkü (40) arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Acil Tıp teknisyeni Handan Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik’e (25) anlattı. Tayfun Çevik, hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü’yü tehdit etti. 25 Ocak’ta saat 20.25 sıralarında motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü polise verdiği ifadesinde kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini söyledi.

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BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞLAR

Tayfun Çevik ve Handan Ünlü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Suçlamaları reddeden Tayfun Çevik’in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Çevik’in “Bitirim 3’lü” isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi. Grupta vurulan Birol Ülkü’nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu. Ayrıca Birol Ülkü’yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadeler de olduğu öğrenildi.

“Bitirim 3’lü” isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.