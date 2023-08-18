Kiralık katilli ölüm tehdidi

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçedeki iddialara göre, estetisyen Nuray Serbay, Levent’teki bir güzellik merkezini kurdu ve işletmeye başladı. Aralarında Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü ismin de başvurduğu dermatoloji doktoru Mehmet Rahşan da Nuray Serbay’ın kurduğu ve çalıştığı bu güzellik merkezinde medikal estetik işlemleri yapıyordu. İkili bir süre sonra sevgili oldu. İddiaya göre Mehmet Rahşan, estetisyen Nuray Serbay’ı maddi ve manevi sömürmeye başladı. Zamanla kullanıldığını fark eden Nuray Serbay, Mehmet Rahşan’dan hakkını istedi. Nuray Serbay’ın avukatı, Mehmet Rahşan’ın müvekkilinin evine ses kayıt cihazı yerleştirdiğini dilekçesinde belirtirken, “Beni hafife alma, bu hayatı sana zindan ederim. Evde konuştuğun her şeyden haberim var, seni pişman edeceğim’ şeklinde tehditlerde bulunmuştur” denildi.

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Mehmet Rahşan’ın Nuray Serbay’ın evine gelerek oğlunun yanında tehdit ve hakaretlerde bulunduğunun anlatıldığı dilekçede, “Mehmet Rahşan, ‘Sokakta bin dolara adam öldürecek çok fazla insan var. Dünyayı başına yıkar, oğlunu anasız bırakırım’ diyerek müvekkili tehdit etmiştir” denildi.

ŞANTAJ İDDİASI

Mahkeme, Mehmet Rahşan’ın 1 ay süreyle Nuray Serbay’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi takdirde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsine’ tabi tutulacağına karar verdi. Karara itiraz eden doktor Mehmet Rahşan ise Nuray Serbay’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İtiraz dilekçesinde, “Nuray Hanım, 2 milyon lira isteyerek şantaj yapmıştır. ‘Şantaj’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduk” denildi.

1 AY TEDBİR KARARI ALDIRDI

Nuray Serbay, Mehmet Rahşan’ın evine gelip oğlunun yanında tehdit edildiğini söyleyerek 1 ay tedbir kararı aldırdı.