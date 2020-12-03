Kiralık katile müebbet! İfadesi de kurtaramadı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı’nın (41) son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı. Maktul Sivaslı’nın, sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaş oldukları, Doğan’a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan’ın ise İlkay Sivaslı’ya âşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı’nın bu aşka karşılık vermediği belirtildi. İddianamede, Tanju Doğan’ın, 21 Nisan 2019 tarihinde silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, İlkay Sivaslı’nın, sanığa, “Bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin” dedikten sonra helalleştikleri ve sanığın evden ayrıldığı yer aldı. Sanık Tanju Doğan’ın maktulü öldürmeyi planladığı ve bu planı maktul ile birlikte yaptıkları belirtilerek, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İNDİRİM YAPILMADI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Tanju Doğan, “Söyleyecek bir şeyim yoktur. Pişmanım. Yapmak istememiştim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tanju Doğan’ı, maktul İlkay Sivaslı’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada indirim yapmadı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRTTÜ

İddianamede yer alan bilgilere göre öğretmen İlkay Sivaslı intihar etmeye karar verdi ve sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu Tanju Doğan’dan kendisini öldürmesini istedi. İddianamede, Tanju Doğan’ın, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, İlkay Sivaslı’nın sanığa, “Bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin” dedikten sonra helalleştikleri, sanık Tanju Doğan’ın maktulü öldürmeyi planladığı ve bu planı maktul ile birlikte yaptıkları belirtildi.