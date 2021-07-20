Kiralık katil yakalandı

Konya’da 3 Eylül 2018’de öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı. Kiralık katilin asıl hedefi Esra Taş’ın eski sevgilisi Hüseyin K.’ydı. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ‘kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

ADRESİ BÖYLE ÖĞRENMİŞ

Esra Taş’ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.’nın evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen’i telefonla arayıp, “Ben Hüseyin’den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?” dediği, Okşen’in de adresi tarif ettiği belirlendi.

ANKARA’YA KAÇMIŞ

Öte yandan, Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden biri, Afganistan uyruklu Hamidullah A., önceki gece Ankara’da yakalandı. Hamidullah A.’nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Çumra’da çiftçilik yapan Abdullah Başdemir’in çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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