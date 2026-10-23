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Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

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#Yasa Dışı Bahis#Bolu Operasyonu#Komisyon Karşılığı Hesap
Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 09:39

Bolu Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin iki ilde yürüttüğü operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine hesap temin edip komisyon alan şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlenen şüphelilerin Bolu ve İstanbul’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonda Bolu’da 5, İstanbul’da 1 olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 4 sim kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 dijital materyale el konuldu.

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Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kiralık hesaplarla kurulan bahis çarkına darbe: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

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#Yasa Dışı Bahis#Bolu Operasyonu#Komisyon Karşılığı Hesap

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