Kiralık ev bakma sırasında feci ölüm

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi’ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi. Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçı Sude G.’nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş’ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi. (DHA)

