Kiralık dairede 'pes' dedirten kriter: İlanın açıklamasını okuyunca şok oldu! | 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 11:39

Bazı ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği kriterler nefret ve ayrımcılık suçunu doğuruyor. Bunlardan biri de Mardin'de yaşandı. Bir avukat, site üzerinden kiralamak istediği dairenin açıklama kısmında "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaşınca şikayette bulundu.

Mardin'de avukat Gurbet Bilbay, daire kiralamak için sitelerden ilanlara baktı. Bilbay, ilanlardan beğendiği dairenin detaylarından açıklama kısmına bakınca, "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaştı. Bunun üzerine emlakçıyı arayan Bilbay, kriteri ve evin durumunu sorunca açıklama kısmındaki not doğrulandı. Bunun üzerine "nefret ve ayrımcılık" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Gurbet Bilbay, emlak ofisine gidildiğinde şartlar sunuluyorsa suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi. Bilbay, "Bekarlara kesinlikle ev verilmez, memur şartı aranıyor ya da Mardinlilere ev yok, yabancı şartı aranıyor. Burada verdiğim örnek Mardinli aslında. Bir emlak ofisine gittik. Bize bu şartı sundu. Mardinliyseniz size ev vermiyoruz, yabancı memur şartımız var denildi. Bununla ilgili böyle bir durumda ne yapılabilir. Direkt başvuru formunu doldurabilirsiniz ya da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi.

Burada bir nefret, ayrımcılık suçu olduğuna dikkat çeken avukat Bilbay, "Anayasa Mahkemesi gereği. Ama buna rağmen maalesef bazı emlakçılarımız bunu yapıyor. Ayrıca şöyle bir durumla da karşılaştık. Emlakçı, üst kattaki daireyle ilgili yetkili olmadığı halde onunla ilgili de aynı şeyi söyledi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

