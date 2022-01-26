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Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü

#Samsun#Kiralık Araç#Mustafa Yağbasan

Samsun'da kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yağbasan (39) hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı otomobille seyir halinde olan Mustafa Yağbasan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan ve Yağbasan'ı kanlar içinde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına 3 mermi isabet eden Yağbasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağbasan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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