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Kiralarda yasal düzenleme yapacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kira#Yasal Düzenleme
Kiralarda yasal düzenleme yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

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Erdoğan özetle şu cevapları verdi:

“Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu bir fırsatçılıktır. Yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz.

(Kalıcı konutlar) Bütün firmaları seferber ettik. Enkaz kaldırma çalışmaları, zemin etüt çalışmaları, yani bu enkazı kaldırdığımız yere bu inşaatları yapmak gibi belki bir yanlışa da girilmemesi gerekir.

Depremi yaşayan yerlerden başlayarak, 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir projesi için çalışmalara başladık. Gelin el birliğiyle şehirlerimizi, köylerimizi yeni planlamalarla, projelendirmelerle daha güvenilir hale getirelim.

(Enflasyon) Faizi yükseltin, hayır yükseltmeyeceğiz. Düşürdük, ne oldu battık mı? Şu anda enflasyonun durumu iyi değil, biraz yüksek ama çok daha yüksekti buralara kadar indi ve daha da düşecek.

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Sudan’ı endişeyle takip ediyoruz. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sudan’daki iki tarafla da telefonla ayrıca ben de görüşeceğim. Bu olay kardeşin kardeşi öldürmesi olayı, buna fırsat vermemek lazım. ”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kira#Yasal Düzenleme

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