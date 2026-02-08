×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç kadın geceyi geçirdikleri teknede ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla Teknede Ölüm#Bahar Taş#Milas Teknede Ölüm
Genç kadın geceyi geçirdikleri teknede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 22:15

 MUĞLA’nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş’ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi.

Bugün sabah uyandıklarında ise Taş’ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadın geceyi geçirdikleri teknede ölü bulundu

Haberin Devamı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerince Taş’ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınFeci olay... Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduFeci olay... Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla Teknede Ölüm#Bahar Taş#Milas Teknede Ölüm

BAKMADAN GEÇME!