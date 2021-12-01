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Kiraladıkları araçların anahtarlarını kopyalayarak çalıyorlar

#BURSA #Rent A Car#Hırsızlık
Kiraladıkları araçların anahtarlarını kopyalayarak çalıyorlar

Bursa’da oto kiralama şirketlerinin başı, araçlarını kiralayıp yedek anahtarlarını çıkartarak otomobillerini çalan hırsızlarla dertte. Sigorta ve kasko şirketleri ise anahtarları çalındığı için kirama şirketlerinin zararını ödemiyor.

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Bursa’da oto kiralama işi yapan çok sayıda Rent a Carcıya, son zamanlarda hırsızlar dadandı. Hırsızların Rent a Carcıların araçlarını hiç zorlamadan çalması üzerine inceleme yapan dükkân sahipleri, araçlarını kiralayan hırsızlar tarafından yedek anahtarlarının çıkarılarak çalındığını tespit etti. Yedek anahtarları kopyalanıp araçları çalındığı için, sigorta ve kasko firmaları, rent a car’cıların masraflarını teminat dışı olduğu gerekçesiyle karşılamadı. Mağdur esnaf yetkililerden yardım bekliyor.

Bursa Oto Kiralama Şirketleri Sigorta Sorumlusu Yılmaz Vuruci, "Biz rent a carcıların ülkemiz ekonomisine büyük katkısı var. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Araçlarımız müşterilerimizdeyken, daha önce aynı aracı kiralamış yasa dışı işler yapan kişiler tarafından çalınıyor. Müşterilerimizin kapılarından çalınıp, daha sonra müşterilerimizin senetleri icraya veriliyor. Müşterilerimizin kapısında kamera kayıtları olmasına rağmen, bu hırsızlıkla nitelendirdiğimiz suçlular maalesef serbest bırakılıyor. Emniyet ve savcılık kurumlarımızdan ricamız, bu konularda bize yardımcı ve destek olmaları’’ dedi.

Oto kiralama dükkânı sahibi Esvet Uzun, "Yanımda çalışan elemanım, araçları bakım ve muayene için servislere götürüp getirirken, bizim bilgimiz dışında anahtarların yedeğini bastırmış. Daha ileride hırsızlık yapmak düşüncesiyle, bu araçlarımızın anahtarlarının yedeğini yaptırmış ve yanında bulundurmuş. Bizim bu konuda bilgimiz yoktu. Daha sonra araçlarımız tek tek çalındı. Müşteriler tarafından, gece yarısı saat üç civarında araçlarımızın çalındığı ihbar edilince hemen suç duyurusunda bulunduk. İki aracım emniyet güçleri tarafından bulundu ve bana teslim edildi. Geri kalan iki aracım ise 6 aydır hâlen bulunamadı. Sigorta şirketleri ve kasko firmaları ile de sıkıntılarımız var. Teminat dışı ve yedek anahtarlarınız çalınmış deyip, bizim hasarlarımızı ödemiyorlar. Aslında anahtarlar yedek anahtarlar değil. Yedek anahtarların kopyası çalınarak araçlarımız gitti. Şu an araçlarımı bulamıyorum ve mağdurum ’’ dedi.

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#BURSA #Rent A Car#Hırsızlık

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