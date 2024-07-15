Kiraladığı odadan ayrılmak istedi kâbusu yaşadı! 3 gün işkence yaptılar, kadın kıyafeti giydirdiler

Haberin Devamı

Yenişehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö., Ozan U.'nun Yıldırım ilçesindeki evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kiraladı. Evde 3 gün kalan Mehmet Ö., "Buraya çok misafir geliyor" diyerek parasını isteyip evden ayrılacağını söyleyince, nakit parası olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan U., alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi. İddiaya göre; Ozan U., 10 gün sonra konuşup helalleşmek için evine çağırdığı Mehmet Ö.'yü, arkadaşları Semih S. (34) ve Volkan K. (30) ile ellerini arkadan bağlayıp, demir çubuk ve sopalarla dövdü.

Gürültüyü duyan Ozan U.'nun üst kattan inen babası Osman U.'nun da (66) tokat attığı Mehmet Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen Ozan U.'nun eşi Mine U. da (30) yine iddiaya göre; kadın iç çamaşırı giydirdi. Müzik eşliğinde oynatılıp, fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Mehmet Ö., paylaşımı görüp eve gelen Volkan K.'nin eşi tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, ev sahibi Ozan U. ile arkadaşları Volkan K. ve Semih S. tutuklandı. Soruşturma sonrası 5 sanık hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Haberin Devamı

'BENİ ÇOK FENA DÖVDÜLER'

İlk duruşmada, Volkan K. ile Semih S.'nin tahliye edildiği dava ile ilgili yargılamanın devam edildi. Mağdur olarak katıldığı duruşmada ifade veren Mehmet Ö., "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştığım sanık ile evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kullanmam koşuluyla anlaştık. Eve gelip, gidenin sayısı belli değildi. Rahatsız oldum. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim. O da nakit olmadığını belirtip, satmam için cep telefonu bana verdi. 10 gün sonra telefon açıp, "Helalleşmek için seninle konuşmak istiyorum" diyerek beni ikametine çağırdı. Ben de gittim. Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip, bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Beni çok fena dövdüler. Evi bildiğim için tuvaletimin geldiğini söyledim. İzin verdiler. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp, yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp, tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler" dedi.

Haberin Devamı

'CANIMI ÇOK YAKTILAR'

Mahkemede ifade verirken ağlayan Mehmet Ö., "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip, bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip, kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek, müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan Volkan K.'nın eşi eve gelip, beni ellerinden alıp, polise getirdi" diye konuştu. Tutuklu olarak hazır bulunduğu duruşmada savunmasını yapan Ozan U. ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirtip, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö. telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini dövdüm. Olay, bundan ibaret hakim bey" dedi.

Haberin Devamı

'O ORTAMDA KESİNLİKLE BULUNMAMIŞTIR'

Mine U.'nun "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada Semih S.'nin avukatı Canan Kongur, müvekkilinin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Avukat Kongur, "Müvekkilim olay günü ve olay anında müşteki darbedilirken, yine kadın iç çamaşırları giydirilirken ve resmedilirken o ortamda kesinlikle bulunmamıştır. Beraatini istiyorum" diye konuştu.

TUTUKLU TEK SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Osman U. ile Volkan K.'nin de yöneltilen suçlamaları kabul etmediği yargılamada, mütalaa veren savcı, sanıklar hakkında 'Yaralama', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Karar aşamasına gelen duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık Ozan U.'nun da tahliyesini kararlaştırdı.

Haberin Devamı