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Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

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#Edirne#Keşan#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 15:52

Edirne'nin Keşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i (26) öldüren Mehmet A. (24), adliyeye sevk edildi.

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Olay, 31 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve arkadaşı Caner Çiçek, mesaiden sonra kaldıkları pansiyona geldi.

Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

İddiaya göre, Caner Çiçek, Keşan'a gitmek için Mehmet A.'dan kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Çiçek, pansiyonun önünde duran Mehmet A.'nın otomobiline zarar vermeye başladı. İkili arasında tartışma çıktı.

Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek'e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

CENAZE İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçan Mehmet A., polis ve jandarma ekipleri tarafından İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin deposunda saklanırken yakalandı. Caner Çiçek'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilirken, jandarmada susma hakkını kullanan Mehmet A. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

Diğer yandan Mehmet A.'nın arkadaşı Caner Çiçek ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarına, 'Ölüm var, ödün yok', 'Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar' yazdığı görüldü. 

Kiraladığı araca zarar veren arkadaşını öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

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#Edirne#Keşan#Cinayet

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