Kiraladığı arabayı almaya gitti! Arka koltukta ceset buldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde araç kiralama işletme Şenay Köroğlu, 06 DY 0409 plakalı otomobilini 10 gün önce Tekin K. isimli kişiye kiraladı. Kiralanan araç zamanında geri getirilmeyince Şenay Köroğlu, GPS yardımıyla aracının Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokakta olduğunu öğrendi. Aracının yanına giden Şenay Köroğlu, aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi.



ARACI KİRALAYAN KİŞİYE ULAŞILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlamadı. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Aracı kiralayan Tekin K.ye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.