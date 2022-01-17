Kırağı nedir ve nasıl oluşur? Kırağı oluşumu ve zamanı hakkında bilgiler

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Kışın gerçekleşen bir doğa olayı olan kırağı son günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte merak konusu oldu. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmeyen kırağı, doğada manzarayı görsel bir sanata dönüştürür. Peki, Kırağı nedir, nası ve ne zaman oluşur? İşte kırağı oluşumu detayları...

KIRAĞI NEDİR?

Kırağı, atmosferik sinir tabakadaki hava partiküllerinin efektif buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait buz üstünde donmuş buhar basıncından daha alçak olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğuşarak katı duruma geçmesidir.

KIRAĞI NASIL OLUŞUR?

Kısaca kırağı zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun olması gerekir. Oluşum biçimi bakımından çiyden bir farkı yoktur. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez. Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşma ürünüdür. Türkiye'de bu olay kış mevsiminin başlarında görülür.

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KIRAĞI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Kırağı, sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü zamanlarda görülebilir. Özellikler çimlerde, bitkilerin üzerinde kristal şekilde gözlemlenen kırağı, genellikle geceleri sıcaklıklar düştüğü için o vakitlerde düşerler.