Kiradan gıdaya yaşam maliyetleri… Üniversiteli olmanın şehir şehir bedeli

ÜNİVERSİTE öğretimi pek çok öğrenci için ailesinden uzakta, doğduğu büyüdüğü yerden farklı bir kentte yaşamak anlamına geliyor. Bu da eğitim ve barınma giderlerinin yanı sıra ulaşım, yeme-içme ve sosyal ihtiyaçlar için bir maliyete katlanmak demek. Farklı bir kentte üniversite okuyan öğrenciler barınma ihtiyacını devlet yurtları, üniversite yurtları veya özel yurtlarda kalarak çözebileceği gibi ev kiralama yolunu da seçebiliyor. Özel yurt ve kiralık ev fiyatları geçen yıla göre ciddi artış gösterirken, öğrenciler yüksek maliyetler nedeniyle ya ev arkadaşı bulmak zorunda kalıyor ya da özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde kampusa uzak ama daha uygun yerleri tercih ediyor. Peki bir öğrenci barınma masrafına bazı temel giderlerini de eklerse hangi kentte kaç liraya yaşayabilir?

BAZI İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ MASRAFLARI

İSTANBUL

İstanbul’da pahalı olmayan bir semtte mütevazı bir ev için minimum 26 bin TL kira ödemek gerekiyor. Kiralık evlerde ilçelere göre farklılık göze çarpıyor. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25-35 bin lira arasında değişiyor. Fatih’te 20 bin lira civarında, Avcılar’da ise 10-20 bin lira aralığında daha uygun fiyatlı evler bulunabiliyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde ulaşım dikkate alındığında öğrenciler için daha düşük maliyetli seçenekler de mevcut. Ulaşım için aylık 700 TL (akbil ve aktarmalarla birlikte) ödemek, markette temel gıda ürünleri için 4 bin 250 TL’lik bir bütçe ayırmak gerekiyor. Birkaç kez dışarıda arkadaşlarla kahve içmek ya da sinemaya gitmek 2 bin TL’yi aşabiliyor. Kırtasiye giderleri 1000 TL, internet ve telefon faturaları da ortalama 500 TL olarak hesaplanıyor.

Aylık ortalama toplam: 34 bin 450 TL.

İZMİR

Kordon’da çimlere uzanmak, haftasonları denize kaçmak gibi güzellikler vaat eden İzmir’de yaşamak da maddi açıdan pek kolay değil. Kira fiyatları 25 bin TL’ye kadar yükselirken, ulaşım 480 TL. Bir öğrencinin temel beslenme ve dışarıda yemek ihtiyacı için 4 bin TL’ye yakın bir harcama yapması gerekiyor. Sosyalleşme 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim 500 TL civarında.

Aylık ortalama gider: 33 bin TL.

ANKARA

Başkent Ankara, öğrencilere diğer büyükşehirlere göre daha çok kucak açıyor. Özellikle İstanbul’a göre biraz daha ekonomik bir tablo sunuyor. Ancak yine de kiralar 23 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ulaşım aylık abonmanın yanı sıra aktarmalarla 700 TL’ye ulaşabiliyor. Temel gıda harcamaları 3 bin 800 TL. Sosyalleşme için 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim içinse 420 TL gerekiyor.

Aylık toplam yaklaşık: 31 bin TL.

MUĞLA

Muğla da kira konusunda en pahalı şehirlerden biri. Öğrenci evlerinin kirası 25 bin TL’yi aşabiliyor. Market alışverişi ve yemek harcamaları 4 bin TL’yi buluyor. Toplu taşıma 300 TL, sosyalleşme 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim 500 TL.

Aylık toplam: 32 bin 800 TL.

ESKİŞEHİR

ÜNİAR tarafından yapılan‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda Eskişehir bu yıl da Türkiye’de en öğrenci dostu şehir seçildi. Bu özelliği önemli ölçüde sağladığı ekonomik koşullardan kaynaklanıyor. Yüksek senaryoda bile kiralar 15 bin TL civarında. Ulaşım 300 TL, gıda gideri 3 bin 200 TL, sosyalleşme bin 800 TL. Kırtasiye 900 TL, iletişim 350 TL.

Aylık toplam: 21 bin 550 TL.

VAN

Doğu’da üniversite hayatına başlamak isteyenler için Van, daha düşük ama dikkat çeken fiyatlara sahip. Kira öğrenciye ait tek odalarda 13 bin 500 TL, ulaşım 500 TL, gıda harcamaları 2 bin 800 TL. Sosyalleşme bin 400 TL, kırtasiye 800 TL, iletişim 320 TL’yi buluyor.

Aylık ortalama toplam: 19 bin 320 TL.

DİYARBAKIR

Tarihiyle olduğu kadar öğrenci hayatıyla da dikkat çeken Diyarbakır’da kira 14 bin TL. Ulaşım 500 TL, gıda harcamaları ise 2 bin 900 TL. Sosyalleşme bin 450 TL’ye ulaşırken kırtasiye 850 TL, iletişim 300 TL civarında.

Aylık ortalama toplam: 20 bin TL.