Kiracısını çıkması için tehdit etti, bahçesinde kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

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Şanlıurfa'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Mehmet İ., Mazı köyünde ev satın aldı. Mehmet İ., evinde kiracı olarak oturan Servet Doğan'dan çıkmasını istedi. Sözleşmesi devam eden Doğan, ev sahibine olumsuz cevap verdi. Birkaç gündür kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Bunun üzerine Servet Doğan, ev sahibini jandarmaya şikayet etti. Jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.