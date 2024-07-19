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Kiracısını çıkması için tehdit etti, bahçesinde kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

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#Nevşehir#Kiracı#Ev Sahibi
Kiracısını çıkması için tehdit etti, bahçesinde kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 16:10

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kiracısının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ev sahibi Mehmet İ.’nin, bahçede boru değiştirdiğini söyleyip, birkaç gündür kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı. Mehmet İ. ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Mehmet İ., Mazı köyünde ev satın aldı. Mehmet İ., evinde kiracı olarak oturan Servet Doğan'dan çıkmasını istedi. Sözleşmesi devam eden Doğan, ev sahibine olumsuz cevap verdi. Birkaç gündür kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Bunun üzerine Servet Doğan, ev sahibini jandarmaya şikayet etti. Jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kiracısını çıkması için tehdit etti, bahçesinde kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

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#Nevşehir#Kiracı#Ev Sahibi

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