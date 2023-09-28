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Kiracısını çıkarmak için dükkanın önüne kum yığdı, belediyeden 30 bin lira ceza yedi

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#Düzce#Kiracı#Kira
Kiracısını çıkarmak için dükkanın önüne kum yığdı, belediyeden 30 bin lira ceza yedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 11:27

Düzce’de kiracısını çıkarmak için iş yerinin önüne kum döken dükkan sahibine zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

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Düzce’nin Konuralp bölgesinde iş yeri sahibi, dükkanını boşaltmasını istediği kiracısının dükkanının önünü kum yığınıyla kapattı. Kamyonla getirdiği kumları dökmesinin ardından iş yerinde kiracı olarak bulunan kişi de Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine iş yerinin önüne gelen zabıta ekipleri, kiracısını çıkartmak için kendi iş yerinin önüne kumla kapatmak isteyen dükkan sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesti. İş yeri sahibi de kesilen cezayı peşin olarak ödedi. 

Kiracısını çıkarmak için dükkanın önüne kum yığdı, belediyeden 30 bin lira ceza yedi

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#Düzce#Kiracı#Kira

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