×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü! 'Taciz'le suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Kira#Ev
Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü Tacizle suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 11:17

İstanbul Pendik'te yaşayan Uğur Aksu'nun, kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için satın aldığı daire adeta kabusu oldu. Uzun yıllardır kiracısını evden çıkaramayan Aksu'nun kira tahliye davası görüldü. Mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine ve kira sözleşmesinin feshine karar verdi.

Haberin Devamı

İstanbul Pendik'te bir sitede yaşayan Uğur Aksu, 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için aynı site içerisinden bir daire satın aldı. Aksu, içerisinde kiracı bulunan daireyi satın almadan önce kiracı olan E.Y. isimli kadınla konuşarak evden çıkmasını istedi. Kiracı kadın evi boşaltmayınca, süreç uzadı. İddiaya göre kiracı kadın, evden çıkmamak için Uğur Aksu'ya cinsel taciz suçlamasıyla iftira attı ve uzaklaştırma kararı talep etti.

Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü Tacizle suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı

Aksu, satın aldığı evin tapusunu aldıktan sonra kiracıya defalarca ek süre verdi. Ancak kiracı kadın sürekli tarih revize ederek süreci uzattı. Evden çıkmak istemeyen kiracı kadın, Aksu'ya "cinsel amaçlı arkadaşlık kurmaya çalışmak" gibi suçlamalarla savcılığa şikâyet etti. Mahkeme, bu iddiaları reddederek takipsizlik kararı verdi.

Haberin Devamı

Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü Tacizle suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı

MAHKEME EVİN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Aksu ve kiracısının tahliye davası görüldü. İstanbul Anadolu 25. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Uğur Aksu ve avukatı hazır bulunurken davalı taraf mahkemeye katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, kira sözleşmesinin feshine ve E.Y.'nin evi tahliye etmesine karar verdi.

Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü Tacizle suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı

Kiracı bulunan evi satın aldı, hayatı kâbusa döndü Tacizle suçlanmıştı... Mahkeme tahliye kararı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut#Kira#Ev

BAKMADAN GEÇME!