Kiracının iş yerini tahliye etmek için talepleri şaşkına çevirdi!

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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir iş yeri için yaşandı. İddiaya göre, 10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Mal sahibi kiracısına önce 'tahliye taahhütname' gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay süre daha istedi. Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile bir türlü anlaşamadı. Kiracısının, kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri süren Karakuş, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

KİRACIDAN TAHLİYE İÇİN 4 ŞART

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor.

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Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar bir sonuç alamadık, bekliyoruz" diye konuştu.

İDDİALARI RET ETTİ

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E. ise, "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı.

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Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" diye konuştu.