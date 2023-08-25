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Kiracının çıktığı evden 'pes' dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

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#Kayseri#Talas#Çöp Ev
Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 10:11

Kayseri’nin Talas ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı. Olay karşısında şok geçiren bina görevlisi, “Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu” dedi.

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İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda kiracıdan ev sahibi uzun süre haber alamadı. Evinin kirasını da alamayan ev sahibi, zabıta ekipleri ile beraber eve girdi. Çilingircinin açtığı kapıdan içeri giren zabıta ekipleri, içeriye girdiklerinde şok oldu.

Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

“SİNEKTEN VE KELEBEKTEN DURULMUYORDU”

Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, “1’inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu.

Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

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Sinekten ve kelebekten durulmuyordu. Emniyet güçlerine haber verdik. Ben evin içerisine bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Diz boyu çöp. Depremden önce kendisini bir sefer gördük.

Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

Depremden sonra geldi, valizlerini aldı ve sonrada göremedik. 6.5 aydır hiç görmüyorum” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

Kiracının çıktığı evden pes dedirten görüntü: Ardında çöp ev bıraktı

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#Kayseri#Talas#Çöp Ev

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