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Kiracılarıyla anlaşamadı, binanın girişine yazı astı: ‘Vicdansız, çıkın dairemden’

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#İstanbul#Maltepe#Ev Sahibi
Kiracılarıyla anlaşamadı, binanın girişine yazı astı: ‘Vicdansız, çıkın dairemden’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:25

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi zam oranını kabul etmeyen kiracılarının isimlerini ve mevcut ödedikleri kira tutarını bir kağıda yazarak bina girişine astı. Ev sahibi astığı yazıda ‘vicdansız, çıkın dairemden’ notuna da yer verdi.

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İstanbul Maltepe’deki bir apartmanda 2 dairesi bulunan ev sahibi Doğan B., zam oranında anlaşamadığı kiracılarından daireleri boşaltmalarını istedi.

Kiracılar ise yüzde 25 oranında zam ödemesi yapabileceklerini belirterek evi boşaltmadı.

Bunun üzerine ev sahibi Doğan B., kiracılarının isimleri ve mevcutta ödedikleri kira tutarının yazılı olduğu kağıdı bina girişine astı. Ev sahibi Doğan B. bina girişine astığı yazıda "Vicdansız, dairemden çıkın" ifadelerine de yer verdi.

“BU İŞİN TEK YOLU MAHKEME”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini, “Kiracı gelirini göz önünde bulunduruyor ve diyor ki madem devlet bana yüzde 25 hakkı verdi, onu kullanmak istiyorum diyor. Diğer yanda ev sahibi de mustarip. Belki o daire için milyon lira ödedi. İki tarafa da bir şey diyemiyorum ama insanların ismini yazmak bu şekilde karalamak yanlış. Bu işin tek yolu mahkeme” dedi.

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#İstanbul#Maltepe#Ev Sahibi

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