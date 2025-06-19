Kiracılarını öldüren çifte hapis cezası! Sorguda itiraf ettiler

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Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım 2024'te Toplu Konut Mahallesi'ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Ramazan Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Hüsniye Yalçın'ın da evli ve 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.

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Otopsi raporuna göre; Yalçın'ın darbedilip boğulduğu, Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışmasını derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın'ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SAVUNMA YAPMADILAR

S.H. ve eşi F.H., bugün Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar S.H. ve F.H. ile taraf avukatları hazır bulundu. S.H. ve F.H. savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, S.H.'ye 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, eşi F.H.'yi ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık S.H.'ye olayda kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle 6 yıl hapis cezası verildi.