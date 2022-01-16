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Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibi: Neye mal olursa olsun...

#İstanbul#Ev Sahibi#Kiracı
Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibi: Neye mal olursa olsun...

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan konuştu. 93 yaşındaki Naim Akgün, 'Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım' dedi.

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Olay, geçen çarşamba günü 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı.

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Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibi: Neye mal olursa olsun...

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

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"PAZARTESİ GÜNÜ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM"

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı.

Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibi: Neye mal olursa olsun...
Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.
Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibi: Neye mal olursa olsun...
Akgün, "6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım.

Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım" diye konuştu.

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