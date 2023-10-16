Kiracılar arasında gürültü kavgası çıktı! Ev sahibi kiracılardan birini tabancayla vurdu

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak, yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak, görüşmeyi sonlandırdı.

Kiracı, bu seferde damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak, durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak, tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti. Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti.

Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti. Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.