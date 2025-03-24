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Kiracı zammı kabul etmeyince gözü döndü, otomobiliyle içeri daldı

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#Bursa#Kira#Dükkan
Kiracı zammı kabul etmeyince gözü döndü, otomobiliyle içeri daldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 13:22

Bursa'da 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak isteyen mülk sahibi, sözleşme nedeniyle dükkanından çıkmayan kadın işletmecilerin iş yerine otomobille dalıp camı kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler sonrası mülk sahibinin ayağının gaza takıldığını iddia etti.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 6 yıldır kız kardeşiyle kadın kuaförlüğü yapan Betül V., iddiaya göre yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtip, zam oranın da EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını istedi.

Kiracı zammı kabul etmeyince gözü döndü, otomobiliyle içeri daldı

Bu teklifi kabul etmeyen Mahmut K., işletme sahipleri kadınlarla tartışmaya başladı. Öfkeli adam bir süre sonra otomobiliyle gelip, iş yerine dalıp camı kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan kadınlar yer sahibi arasında çıkan tartışmayı çevredekiler ayırdı.

Kiracı zammı kabul etmeyince gözü döndü, otomobiliyle içeri daldı

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Kavga polis merkezinde son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan Mahmut K., ayağının gaz pedalına takıldığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kiracı zammı kabul etmeyince gözü döndü, otomobiliyle içeri daldı

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#Bursa#Kira#Dükkan

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